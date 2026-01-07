تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد محمد الأحمد نجم سوري شهير ينضم إلى "كذبة سودا".. وهكذا كانت ردة فعل سيرين عبد النور
Lebanon 24
07-01-2026
|
04:11
كشف الفنان السوري
باسم ياخور
عن تعاقده رسمياً مع شركة The Wise Production للمنتج مجد جعجع حيث انضم إلى بطولة مسلسل "كذبة سودا"، الذي توقف تصويره وتأجّل عرضه إلى ما بعد شهر
رمضان
.
وعبّرت سيرين عن سعادتها بانضمام ياخور الى فريق المسلسل من خلال إعادة نشر صورته وهو يوقع على العقد مع المنتج مجد
جعجع
، وأرفقت الصورة بـ"إيموجي" لقلب أحمر كبير.
يُذكر أن المسلسل من إخراج باسم السلكا، وكتابة مؤيد النابلسي. ويشارك في بطولته الى جانب النجمين
سيرين عبد النور
وباسم ياخور، عدد كبير من ألمع النجوم اللبنانيين والسوريين، بينهم: محمد الأحمد،
داليدا خليل
،
نادين الراسي
، رنين مطر، فادي أبي سمرا، مجدي مشموشي، وفيكتوريا
عون.
