تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
ماريلين نعمان تطلق "تعا نسهر سوا": نوستالجيا العصر الذهبي عبر تلفزيون لبنان
Lebanon 24
26-01-2026
|
14:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة فنية لافتة تمزج بين الحداثة وعبق الماضي، أطلقت الفنانة
اللبنانية
ماريلين نعمان أغنيتها الجديدة بعنوان "تعا نسهر سوا"، اليوم الاثنين الموافق 26 كانون الثاني 2026.
اختارت ماريلين أن يكون إطلاق العمل حصرياً عبر شاشة "تلفزيون
لبنان
" الرسمي عند الساعة السادسة مساءً، في مبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على الشاشة الوطنية واستعادة أمجاد عصرها الذهبي. وظهرت ماريلين في "التيزر" الترويجي للأغنية بإطلالة كلاسيكية تحاكي مذيعات السبعينيات، مستحضرةً هيبة وأناقة الذاكرة الإعلامية اللبنانية.
الأغنية من كلمات وألحان المبدع نبيل
خوري
، الذي تعاونت معه ماريلين سابقاً في أعمال حققت نجاحاً كبيراً. ويحمل العمل رسالة حب رومانسية بأسلوب موسيقي يبتعد عن ضجيج العصر ليركز على الإحساس والصدق، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً من الجمهور الذي اعتبر المبادرة "صرخة فنية" لدعم المؤسسات الرسمية وربط الجيل الجديد بجذور الفن اللبناني.
ضجت
مواقع التواصل الاجتماعي
بالتعليقات الإيجابية عقب
العرض
الحصري، حيث أثنى المتابعون على رؤية ماريلين الفنية وقدرتها على "فتح شق في الزمن" للعودة إلى الفن الجميل، معتبرين أنها تثبت مجدداً نضج خياراتها الفنية وتميز هويتها الخاصة بين أبناء جيلها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تتألق الفضة عام 2026 بعد أن عاشت "عصرها الذهبي"؟
Lebanon 24
هل تتألق الفضة عام 2026 بعد أن عاشت "عصرها الذهبي"؟
27/01/2026 01:14:42
27/01/2026 01:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريلين نعمان تتألق بإطلالة شتوية بيضاء على الثلوج
Lebanon 24
ماريلين نعمان تتألق بإطلالة شتوية بيضاء على الثلوج
27/01/2026 01:14:42
27/01/2026 01:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"تلفزيون لبنان" أطلق نظام الطاقة الشمسية في محطة الإرسال في النعص - بكفيا
Lebanon 24
"تلفزيون لبنان" أطلق نظام الطاقة الشمسية في محطة الإرسال في النعص - بكفيا
27/01/2026 01:14:42
27/01/2026 01:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص وعيسى يبحثان تطوير "تلفزيون لبنان" و"إذاعة لبنان" لمواكبة التحديات
Lebanon 24
مرقص وعيسى يبحثان تطوير "تلفزيون لبنان" و"إذاعة لبنان" لمواكبة التحديات
27/01/2026 01:14:42
27/01/2026 01:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
متفرقات
مواقع التواصل الاجتماعي
العصر الذهبي
اللبنانية
لبنان
العرض
الذهب
رومان
خوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
الموت يغيب والد جويل ماردينيان بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
الموت يغيب والد جويل ماردينيان بعد صراع مع المرض
15:43 | 2026-01-26
26/01/2026 03:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن أسماء نجوم "ليلة الأرز" في موسم الرياض
Lebanon 24
الكشف عن أسماء نجوم "ليلة الأرز" في موسم الرياض
14:45 | 2026-01-26
26/01/2026 02:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"تاري".. نجم "ذا فويس" كريس يُطلق أغنيته الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"تاري".. نجم "ذا فويس" كريس يُطلق أغنيته الجديدة (فيديو)
13:28 | 2026-01-26
26/01/2026 01:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
شكران مرتجى بملامح صادمة في "اليتيم": رحلة "ديبة" من الفقد إلى الجنون
Lebanon 24
شكران مرتجى بملامح صادمة في "اليتيم": رحلة "ديبة" من الفقد إلى الجنون
12:38 | 2026-01-26
26/01/2026 12:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أحكام نهائية لصالح الفنانة حياة الفهد في قضايا تشهير
Lebanon 24
أحكام نهائية لصالح الفنانة حياة الفهد في قضايا تشهير
10:51 | 2026-01-26
26/01/2026 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
13:24 | 2026-01-26
26/01/2026 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
13:00 | 2026-01-26
26/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
Lebanon 24
معادلة أميركية جديدة تضع لبنان أمام خيارين: حصر السلاح أو فقدان الدعم العسكري
10:00 | 2026-01-26
26/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:43 | 2026-01-26
الموت يغيب والد جويل ماردينيان بعد صراع مع المرض
14:45 | 2026-01-26
الكشف عن أسماء نجوم "ليلة الأرز" في موسم الرياض
13:28 | 2026-01-26
"تاري".. نجم "ذا فويس" كريس يُطلق أغنيته الجديدة (فيديو)
12:38 | 2026-01-26
شكران مرتجى بملامح صادمة في "اليتيم": رحلة "ديبة" من الفقد إلى الجنون
10:51 | 2026-01-26
أحكام نهائية لصالح الفنانة حياة الفهد في قضايا تشهير
08:44 | 2026-01-26
الشامي يخلّد ذكرى شقيقه برسالة مؤثرة (صور)
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 01:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 01:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
27/01/2026 01:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24