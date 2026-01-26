ماريلين نعمان تطلق "تعا نسهر سوا": نوستالجيا العصر الذهبي عبر تلفزيون لبنان

في خطوة فنية لافتة تمزج بين الحداثة وعبق الماضي، أطلقت الفنانة ماريلين نعمان أغنيتها الجديدة بعنوان "تعا نسهر سوا"، اليوم الاثنين الموافق 26 كانون الثاني 2026.





اختارت ماريلين أن يكون إطلاق العمل حصرياً عبر شاشة "تلفزيون " الرسمي عند الساعة السادسة مساءً، في مبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على الشاشة الوطنية واستعادة أمجاد عصرها الذهبي. وظهرت ماريلين في "التيزر" الترويجي للأغنية بإطلالة كلاسيكية تحاكي مذيعات السبعينيات، مستحضرةً هيبة وأناقة الذاكرة الإعلامية اللبنانية.





الأغنية من كلمات وألحان المبدع نبيل ، الذي تعاونت معه ماريلين سابقاً في أعمال حققت نجاحاً كبيراً. ويحمل العمل رسالة حب رومانسية بأسلوب موسيقي يبتعد عن ضجيج العصر ليركز على الإحساس والصدق، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً من الجمهور الذي اعتبر المبادرة "صرخة فنية" لدعم المؤسسات الرسمية وربط الجيل الجديد بجذور الفن اللبناني.





ضجت بالتعليقات الإيجابية عقب الحصري، حيث أثنى المتابعون على رؤية ماريلين الفنية وقدرتها على "فتح شق في الزمن" للعودة إلى الفن الجميل، معتبرين أنها تثبت مجدداً نضج خياراتها الفنية وتميز هويتها الخاصة بين أبناء جيلها.





Advertisement