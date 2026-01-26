تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

ماريلين نعمان تطلق "تعا نسهر سوا": نوستالجيا العصر الذهبي عبر تلفزيون لبنان

Lebanon 24
26-01-2026 | 14:33
A-
A+
ماريلين نعمان تطلق تعا نسهر سوا: نوستالجيا العصر الذهبي عبر تلفزيون لبنان
ماريلين نعمان تطلق تعا نسهر سوا: نوستالجيا العصر الذهبي عبر تلفزيون لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خطوة فنية لافتة تمزج بين الحداثة وعبق الماضي، أطلقت الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان أغنيتها الجديدة بعنوان "تعا نسهر سوا"، اليوم الاثنين الموافق 26 كانون الثاني 2026.


اختارت ماريلين أن يكون إطلاق العمل حصرياً عبر شاشة "تلفزيون لبنان" الرسمي عند الساعة السادسة مساءً، في مبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على الشاشة الوطنية واستعادة أمجاد عصرها الذهبي. وظهرت ماريلين في "التيزر" الترويجي للأغنية بإطلالة كلاسيكية تحاكي مذيعات السبعينيات، مستحضرةً هيبة وأناقة الذاكرة الإعلامية اللبنانية.


الأغنية من كلمات وألحان المبدع نبيل خوري، الذي تعاونت معه ماريلين سابقاً في أعمال حققت نجاحاً كبيراً. ويحمل العمل رسالة حب رومانسية بأسلوب موسيقي يبتعد عن ضجيج العصر ليركز على الإحساس والصدق، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً من الجمهور الذي اعتبر المبادرة "صرخة فنية" لدعم المؤسسات الرسمية وربط الجيل الجديد بجذور الفن اللبناني.


ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الإيجابية عقب العرض الحصري، حيث أثنى المتابعون على رؤية ماريلين الفنية وقدرتها على "فتح شق في الزمن" للعودة إلى الفن الجميل، معتبرين أنها تثبت مجدداً نضج خياراتها الفنية وتميز هويتها الخاصة بين أبناء جيلها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تتألق الفضة عام 2026 بعد أن عاشت "عصرها الذهبي"؟
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ماريلين نعمان تتألق بإطلالة شتوية بيضاء على الثلوج
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"تلفزيون لبنان" أطلق نظام الطاقة الشمسية في محطة الإرسال في النعص - بكفيا
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص وعيسى يبحثان تطوير "تلفزيون لبنان" و"إذاعة لبنان" لمواكبة التحديات
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

مواقع التواصل الاجتماعي

العصر الذهبي

اللبنانية

لبنان

العرض

الذهب

رومان

خوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
15:43 | 2026-01-26
Lebanon24
14:45 | 2026-01-26
Lebanon24
13:28 | 2026-01-26
Lebanon24
12:38 | 2026-01-26
Lebanon24
10:51 | 2026-01-26
Lebanon24
08:44 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24