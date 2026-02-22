مفاجأة في "كذبة سوداء".. من هو النجم الشهير الذي انضم للعمل؟

أفادت تقارير فنية بانضمام ممثل شهير إلى طاقم عمل مسلسل "كذبة سوداء"، في خطوة من شأنها رفع مستوى التشويق في العمل المرتقب. ويأتي هذا التعاون ليعزز الحبكة الدرامية للمسلسل، حيث يجسد النجم المنضم حديثاً شخصية محورية ستلعب دوراً كبيراً في توجيه مسار الأحداث الغامضة التي تدور حولها القصة.



ويُنتظر أن يشكل وجود هذا الممثل إضافة نوعية للعمل، بالنظر إلى جماهيريته الواسعة وقدرته على تجسيد الأدوار المعقدة، وهو ما أثار حماسة الجمهور لمتابعة التطورات الجديدة في المسلسل. وتدور أحداث "كذبة سوداء" في إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة، حيث تتشابك الخيوط حول أسرار قديمة وصراعات خفية تظهر إلى العلن وتغير حياة الأبطال.



Advertisement