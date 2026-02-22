تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بالفيديو.. لبناني يتألق على مسرح "ذا فويس" في بلجيكا
Lebanon 24
22-02-2026
|
08:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تألق الفنان اللبناني-الأرمني جان
سركيسيان
على خشبة مسرح "
ذا فويس
فلاندرز" في
بلجيكا
، مقدمًا أداءً مميزًا لأغنية "ديزرت روز" للنجم
ستينغ
، الأمر الذي دفع جميع أعضاء
لجنة التحكيم
للانقلاب نحوه واحدًا تلو الآخر متأثرين بموهبته.
