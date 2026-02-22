بالفيديو.. لبناني يتألق على مسرح "ذا فويس" في بلجيكا

تألق الفنان اللبناني-الأرمني جان على خشبة مسرح " فلاندرز" في ، مقدمًا أداءً مميزًا لأغنية "ديزرت روز" للنجم ، الأمر الذي دفع جميع أعضاء للانقلاب نحوه واحدًا تلو الآخر متأثرين بموهبته.







