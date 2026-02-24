تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
تنبأ بوفاته قبل يومين.. الموت يخطف شقيق الممثلة زينة
Lebanon 24
24-02-2026
|
01:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيّب الموت اليوم إسلام رضا شقيق الفنانة زينة، وذلك وفقًا لما أعلنه شقيقه
حمادة
رضا.
وكتب حمادة عبر خاصية "
ستوري
" في حسابه الشخصي على "إنستغرام": إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويا وابني اللي مليش غيره بعد ربنا.
وكان إسلام رضا قد نشر قبل وفاته بأيام، صورة في حسابه على "إنستغرام"، تنبأ فيها بوفاته، إذ علق عليها قائلًا: أكتر من يخاف الفراق وأول من يقول وداعا أنا، باي من غير سلام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبر حزين.. وفاة شقيقة ممثلة معروفة
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة شقيقة ممثلة معروفة
24/02/2026 09:34:54
24/02/2026 09:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
24/02/2026 09:34:54
24/02/2026 09:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار صدر اليوم... إلزام فنان بدفع تكاليف إضافيّة لطليقته زينة
Lebanon 24
القرار صدر اليوم... إلزام فنان بدفع تكاليف إضافيّة لطليقته زينة
24/02/2026 09:34:54
24/02/2026 09:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يعزي المرجع السيستاني بوفاة شقيقه
Lebanon 24
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يعزي المرجع السيستاني بوفاة شقيقه
24/02/2026 09:34:54
24/02/2026 09:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ام رضا
حمادة
ستوري
توري
عون.
قد يعجبك أيضاً
ورد الخال بإطلالة شتوية أنيقة من إسطنبول
Lebanon 24
ورد الخال بإطلالة شتوية أنيقة من إسطنبول
23:00 | 2026-02-23
23/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"صيدنايا" ينتقل إلى لبنان.. قصة مسلسلات فتحت جرح "حقبة الأسد"
Lebanon 24
"صيدنايا" ينتقل إلى لبنان.. قصة مسلسلات فتحت جرح "حقبة الأسد"
16:00 | 2026-02-23
23/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ساندرا رزق تظهر بإطلالة ناعمة وتفاعل واسع من الجمهور
Lebanon 24
ساندرا رزق تظهر بإطلالة ناعمة وتفاعل واسع من الجمهور
13:11 | 2026-02-23
23/02/2026 01:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ على الثلج... هكذا رقص مع إبنته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ على الثلج... هكذا رقص مع إبنته الجميلة (فيديو)
10:31 | 2026-02-23
23/02/2026 10:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الشائعات التي تناولت صحّتها... الممثلة السوريّة القديرة تنشر صورة جديدة لها
Lebanon 24
بعد الشائعات التي تناولت صحّتها... الممثلة السوريّة القديرة تنشر صورة جديدة لها
09:51 | 2026-02-23
23/02/2026 09:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن تخفيض الدولار إلى 60 ألفاً والرواتب.. تصريحٌ لافت لوزير الاقتصاد
05:17 | 2026-02-23
23/02/2026 05:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية وصلت إلى "حزب الله".. تقارير من تل أبيب تتحدّث عن الأمر
13:00 | 2026-02-23
23/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
Lebanon 24
إجراء عاجل واحترازي عبر مطار بيروت.. ماذا فعلت السفارة الأميركية؟
06:53 | 2026-02-23
23/02/2026 06:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2026-02-23
ورد الخال بإطلالة شتوية أنيقة من إسطنبول
16:00 | 2026-02-23
"صيدنايا" ينتقل إلى لبنان.. قصة مسلسلات فتحت جرح "حقبة الأسد"
13:11 | 2026-02-23
ساندرا رزق تظهر بإطلالة ناعمة وتفاعل واسع من الجمهور
10:31 | 2026-02-23
فنان لبنانيّ على الثلج... هكذا رقص مع إبنته الجميلة (فيديو)
09:51 | 2026-02-23
بعد الشائعات التي تناولت صحّتها... الممثلة السوريّة القديرة تنشر صورة جديدة لها
09:00 | 2026-02-23
خسر مبلغاً كبيراً من المال... فنان تركيّ قدير يُهاجم المقرّبين منه وهذا ما قاله عن إبنته
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
24/02/2026 09:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
24/02/2026 09:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
24/02/2026 09:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24