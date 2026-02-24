تنبأ بوفاته قبل يومين.. الموت يخطف شقيق الممثلة زينة

غيّب الموت اليوم إسلام رضا شقيق الفنانة زينة، وذلك وفقًا لما أعلنه شقيقه رضا.



وكتب حمادة عبر خاصية " " في حسابه الشخصي على "إنستغرام": إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويا وابني اللي مليش غيره بعد ربنا.

وكان إسلام رضا قد نشر قبل وفاته بأيام، صورة في حسابه على "إنستغرام"، تنبأ فيها بوفاته، إذ علق عليها قائلًا: أكتر من يخاف الفراق وأول من يقول وداعا أنا، باي من غير سلام.