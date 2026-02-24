تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
بالصورة... الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل
Lebanon 24
24-02-2026
|
05:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت صفحة تحمل إسم
عازار حبيب
عبر "
فيسبوك
"، عن وفاة السيّدة ريناه طانيوس سجعان، زوجة الفنان الراحل الكبير.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الفنان الراحل توفي عام 2007، عن عمر 61 عاماً.
