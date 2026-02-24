بالصورة... الموت يُغيّب زوجة فنان لبنانيّ راحل

أعلنت صفحة تحمل إسم عبر " "، عن وفاة السيّدة ريناه طانيوس سجعان، زوجة الفنان الراحل الكبير.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الفنان الراحل توفي عام 2007، عن عمر 61 عاماً.