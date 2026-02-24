تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

كارين رزق الله لماغي بو غصن: "شو عاملين ببنتي ناديا خطفتوها؟"

Lebanon 24
24-02-2026 | 07:41
A-
A+
كارين رزق الله لماغي بو غصن: شو عاملين ببنتي ناديا خطفتوها؟
كارين رزق الله لماغي بو غصن: شو عاملين ببنتي ناديا خطفتوها؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توجّهت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله بطلة مسلسل "المحافظة 15"، إلى الممثلة ماغي بو غصن بطلة مسلسل "بالحرام"، وقالت لها: "حبيبتي الف مبروك مسلسل بالحرام انطلاقة قوية وناطرة شو بدو يصير بالحلقات الجايي .. مبروك لكل طاقم العمل".
 
وأضافت رزق الله عبر حسابها على "إكس": "وشو عاملين ببنتي ناديا خطفتوا البنت؟؟ ردوهااااا. مبروك للدراما اللبنانية".
 
 
أما بو غصن، فردّت على كارين، وكتبت: "كارين يا حبيبتي الف مبروك نجاحك.. بتكبري القلب.. بيلبقلك النجاح والاصداء الحلوة كتير.. وان شاء الله بتكتر الأعمال والإنتاجات الحلوة لخدمة الدراما اللبنانية ونجومها. يعطيكن الف عافية.. وناديا بالقلب والحفظ والصون.. بس ناي ما بضمنلك".
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة... كارين رزق الله تصف إبنتها ناديا بـ"العدوّ" فما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 16:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ماغي بو غصن تنعى أحد أفراد عائلة مسلسل "ع أمل" (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 16:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
كارين رزق الله بإطلالة أنيقة وسط أجواء شتوية مشمسة
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 16:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة جديدة تجمع كارين رزق الله ويورغو شلهوب من موقع التصوير
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 16:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24

كارين رزق

اللبنانية

رزق الله

ماغي بو

شو بدو

بو غصن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
09:04 | 2026-02-24
Lebanon24
08:28 | 2026-02-24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-24
Lebanon24
05:49 | 2026-02-24
Lebanon24
04:05 | 2026-02-24
Lebanon24
02:44 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24