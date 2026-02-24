كارين رزق الله لماغي بو غصن: "شو عاملين ببنتي ناديا خطفتوها؟"

توجّهت الممثلة والكاتبة بطلة مسلسل "المحافظة 15"، إلى الممثلة بطلة مسلسل "بالحرام"، وقالت لها: "حبيبتي الف مبروك مسلسل بالحرام انطلاقة قوية وناطرة يصير بالحلقات الجايي .. مبروك لكل طاقم العمل".

وأضافت عبر حسابها على "إكس": "وشو عاملين ببنتي ناديا خطفتوا البنت؟؟ ردوهااااا. مبروك للدراما ".

أما ، فردّت على كارين، وكتبت: "كارين يا حبيبتي الف مبروك نجاحك.. بتكبري القلب.. بيلبقلك النجاح والاصداء الحلوة كتير.. وان شاء الله بتكتر الأعمال والإنتاجات الحلوة لخدمة الدراما اللبنانية ونجومها. يعطيكن الف عافية.. وناديا بالقلب والحفظ والصون.. بس ناي ما بضمنلك".

كارين يا حبيبتي الف مبروك نجاحك.. بتكبري القلب.. بيلبقلك النجاح والاصداء الحلوة كتير.. وان شاء الله بتكتر الأعمال والإنتاجات الحلوة لخدمة الدراما اللبنانية ونجومها ♥️ #المحافظة_١٥

يعطيكن الف عافية.. وناديا بالقلب والحفظ والصون.. بس ناي ما بضمنلك 😅 https://t.co/4xBoICbQsU — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) February 23, 2026