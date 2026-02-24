كارين رزق الله لماغي بو غصن: "شو عاملين ببنتي ناديا خطفتوها؟"

كارين يا حبيبتي الف مبروك نجاحك.. بتكبري القلب.. بيلبقلك النجاح والاصداء الحلوة كتير.. وان شاء الله بتكتر الأعمال والإنتاجات الحلوة لخدمة الدراما اللبنانية ونجومها ♥️ #المحافظة_١٥
يعطيكن الف عافية.. وناديا بالقلب والحفظ والصون.. بس ناي ما بضمنلك 😅 https://t.co/4xBoICbQsU
— Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) February 23, 2026
