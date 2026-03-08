تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

أمير الغناء العربي في العناية المركزة.. حقيقة غيبوبة هاني شاكر

Lebanon 24
08-03-2026 | 05:30
أمير الغناء العربي في العناية المركزة.. حقيقة غيبوبة هاني شاكر
كشفت الفنانة نادية مصطفى تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، مؤكدة خضوعه لعملية جراحية دقيقة ونقله إلى العناية المركزة، مشيرة إلى أن حالته تشهد تحسناً تدريجياً وبطيئاً.

ونفت مصطفى في تصريحاتها ما يُشاع حول دخول هاني شاكر في غيبوبة، موضحة أنه واعٍ ومدرك لما حوله، لكنه يتواجد تحت تأثير مهدئات قوية، مما استدعى منع الزيارة التزاماً بالتعليمات الطبية لمنع الإصابة بالعدوى، مع قصرها على زوجته وابنه لدقائق معدودة.

وأوضحت المصادر أن وعكة هاني شاكر الصحية جاءت نتيجة إصابته بنزيف حاد في القولون تطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً، لافتة إلى أن الـ 24 ساعة الماضية أظهرت مؤشرات إيجابية في استجابته للعلاج. ويأتي هذا في ظل سياق صحي تضمن خضوع الفنان لعملية جراحية في العمود الفقري خلال شهر يناير الماضي إثر انزلاق غضروفي شديد.

وقد تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع هذه الأزمة، حيث وجهت الفنانة أنغام والفنان خالد سليم والفنانة دينا ونادية مصطفى رسائل دعم ودعاء له بالشفاء، في حين تواجدت الفنانات ميرفت أمين وإلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي في المستشفى للاطمئنان عليه، دون أن يتمكنّ من رؤيته التزاماً بالتعليمات الطبية.


فنون ومشاهير

متفرقات

إلهام شاهين

نادية مصطفى

ميرفت أمين

خالد سليم

بوسي شلبي

أمير ال

مصطفى ف

