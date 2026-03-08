أمير الغناء العربي في العناية المركزة.. حقيقة غيبوبة هاني شاكر

كشفت الفنانة تفاصيل الحالة الصحية للفنان ، مؤكدة خضوعه لعملية جراحية دقيقة ونقله إلى العناية المركزة، مشيرة إلى أن حالته تشهد تحسناً تدريجياً وبطيئاً.



ونفت مصطفى في تصريحاتها ما يُشاع حول دخول هاني شاكر في غيبوبة، موضحة أنه واعٍ ومدرك لما حوله، لكنه يتواجد تحت تأثير مهدئات قوية، مما استدعى منع الزيارة التزاماً بالتعليمات الطبية لمنع الإصابة بالعدوى، مع قصرها على زوجته وابنه لدقائق معدودة.



وأوضحت المصادر أن وعكة هاني شاكر الصحية جاءت نتيجة إصابته بنزيف حاد في القولون تطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً، لافتة إلى أن الـ 24 ساعة الماضية أظهرت مؤشرات إيجابية في استجابته للعلاج. ويأتي هذا في ظل سياق صحي تضمن خضوع الفنان لعملية جراحية في العمود الفقري خلال شهر يناير الماضي إثر انزلاق غضروفي شديد.



وقد تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع هذه الأزمة، حيث وجهت الفنانة والفنان والفنانة دينا ونادية مصطفى رسائل دعم ودعاء له بالشفاء، في حين تواجدت الفنانات وإلهام والإعلامية في المستشفى للاطمئنان عليه، دون أن يتمكنّ من رؤيته التزاماً بالتعليمات الطبية.







