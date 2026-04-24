خلال التصوير... النجمة نيكول كيدمان تُنقل إلى الطوارئ

في خلال تصوير مسلسلها الجديد “Margo’s Got Money Troubles”، نُقلت الممثلة إلى المستشفى بشكل عاجل، بعد أن ظهرت بحالة إرهاق شديد أثناء العمل.

وحسب تقارير، كانت كيدمان تعاني من الإنفلونزا أثناء تصوير أحد المشاهد الضخمة، إلا أنها أصرّت على الحضور إلى موقع التصوير، حيث بدت "شاحبة ومُرتجفة" لكنها واصلت العمل لإنجاز مشاهدها رغم حالتها الصحية.

وأفاد الممثل نيك أوفرمان، الذي يشاركها العمل، بأن الفريق تلقى في البداية خبر غيابها بسبب المرض، قبل أن تفاجئهم بوصولها لاحقًا واستكمال التصوير، في خطوة وصفها بـ"الاحترافية الكبيرة".

وبعد انتهاء التصوير، تم نقل كيدمان إلى المستشفى لتلقي العلاج عبر المصل، نتيجة الإجهاد والمرض، فيما أشاد زملاؤها بالتزامها الشديد وحرصها على عدم تعطيل العمل رغم ظروفها الصحية.