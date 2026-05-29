"أسد" خارج صالات مصر.. أزمة حفلات تشعل موسم العيد

قررت الشركة المنتجة لفيلم "أسد" رفع العمل من جميع دور السينمائي في مصر، بعد جدل واسع حول توزيع حفلات أفلام موسم .

وقالت الشركة، في بيان، إن القرار جاء على خلفية ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن تفاوت عدد الحفلات بين الأفلام المنافسة، مشيرة إلى أن تستعد لعقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة وما وُصف بـ"الممارسات الاحتكارية"، حفاظاً على تكافؤ الفرص بين الأعمال المشاركة.

وكان الفنان قد نشر عبر حسابه على "إنستغرام" صوراً تحدث فيها عمّا وصفه بـ"الحرب" التي يتعرض لها فيلم "أسد"، لافتاً إلى في عدد الحفلات بينه وبين بعض الأفلام المنافسة.

وبحسب ما تم تداوله، يحصل أحد الأفلام على 620 حفلة يومياً، مقابل 168 حفلة فقط لفيلم "أسد"، بفارق يبلغ 452 حفلة، وهو ما اعتبره صناع العمل توجيهاً غير مباشر للجمهور نحو أفلام محددة.

كما أشارت معلومات متداولة إلى وجود اتفاقات مع بعض دور العرض لعرض فيلم منافس بشكل منفرد، مقابل حصول السينمات على كامل الإيرادات، ما أثار جدلاً واسعاً داخل الوسط السينمائي.

ويشهد موسم عيد الأضحى منافسة بين أفلام "أسد"، و"7 Dogs"، و"الكلام على إيه"، و"إذما"، فيما كان "أسد" قد حقق قبل انطلاق الموسم إيرادات وصلت إلى 124 مليون جنيه في مصر والوطن العربي.