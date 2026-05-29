تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

"أسد" خارج صالات مصر.. أزمة حفلات تشعل موسم العيد

Lebanon 24
29-05-2026 | 00:06
A-
A+
أسد خارج صالات مصر.. أزمة حفلات تشعل موسم العيد
أسد خارج صالات مصر.. أزمة حفلات تشعل موسم العيد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قررت الشركة المنتجة لفيلم "أسد" رفع العمل من جميع دور العرض السينمائي في مصر، بعد جدل واسع حول توزيع حفلات أفلام موسم عيد الأضحى.

وقالت الشركة، في بيان، إن القرار جاء على خلفية ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن تفاوت عدد الحفلات بين الأفلام المنافسة، مشيرة إلى أن غرفة صناعة السينما تستعد لعقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة وما وُصف بـ"الممارسات الاحتكارية"، حفاظاً على تكافؤ الفرص بين الأعمال المشاركة.

وكان الفنان محمد رمضان قد نشر عبر حسابه على "إنستغرام" صوراً تحدث فيها عمّا وصفه بـ"الحرب" التي يتعرض لها فيلم "أسد"، لافتاً إلى الفارق الكبير في عدد الحفلات بينه وبين بعض الأفلام المنافسة.

وبحسب ما تم تداوله، يحصل أحد الأفلام على 620 حفلة يومياً، مقابل 168 حفلة فقط لفيلم "أسد"، بفارق يبلغ 452 حفلة، وهو ما اعتبره صناع العمل توجيهاً غير مباشر للجمهور نحو أفلام محددة.

كما أشارت معلومات متداولة إلى وجود اتفاقات مع بعض دور العرض لعرض فيلم منافس بشكل منفرد، مقابل حصول السينمات على كامل الإيرادات، ما أثار جدلاً واسعاً داخل الوسط السينمائي.

ويشهد موسم عيد الأضحى منافسة بين أفلام "أسد"، و"7 Dogs"، و"الكلام على إيه"، و"إذما"، فيما كان "أسد" قد حقق قبل انطلاق الموسم إيرادات وصلت إلى 124 مليون جنيه في مصر والوطن العربي.

Advertisement

مواضيع ذات صلة
حفلات "دايت كوك" تجتاح الهند وسط أزمة إمدادات غير مسبوقة
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
شيرين تعود إلى حفلات مصر.. وأسعار التذاكر تشعل اهتمام الجمهور
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر لنظيره البريطاني: نجدد التأكيد على أولوية المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بالشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"مسألة حسابية" بسيطة تشعل الإنترنت!
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24

غرفة صناعة السينما

الفارق الكبير

محمد رمضان

عيد الأضحى

رمضان

العرض

إيرا

مارس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:22 | 2026-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:18 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:58 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
01:22 | 2026-05-29
Lebanon24
23:00 | 2026-05-28
Lebanon24
16:00 | 2026-05-28
Lebanon24
14:18 | 2026-05-28
Lebanon24
11:58 | 2026-05-28
Lebanon24
11:06 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24