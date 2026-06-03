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فنون ومشاهير

صوّرت سائقها عارياً.. إعلامية شهيرة تخضع للتحقيق وتواجه عدة اتهامات (صورة)

Lebanon 24
03-06-2026 | 04:30
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صوّرت سائقها عارياً.. إعلامية شهيرة تخضع للتحقيق وتواجه عدة اتهامات (صورة)
صوّرت سائقها عارياً.. إعلامية شهيرة تخضع للتحقيق وتواجه عدة اتهامات (صورة) photos 0
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قامت محكمة جنايات القاهرة خلال جلسة اليوم الأربعاء بمواجهة الإعلامية والمنتجة المصرية سارة خليفة بمقطع فيديو متعلق بواقعة هتك عرض شاب وتصويره عاريًا. 
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واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي الإثبات في القضية التي تتعلق بواقعة هتك عرض شاب داخل شقة المتهمة الكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة. 

وخلال الجلسة السابقة، طلب دفاع الإعلامية سارة خليفة مهلة للاطلاع على مقطع الفيديو محل الواقعة، كما طالب بعرضه على مختصين من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحصه وبيان مدى سلامته الفنية.

ودفع الدكتور محمد حمودة، محامي المتهمة، بعدم اختصاص دائرة القاهرة الجديدة بنظر الواقعة، مؤكدًا أن موكلته لا تمتلك أي وحدات سكنية أو أماكن إقامة في تلك المنطقة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت خليفة وآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بتهم تتعلق باحتجاز شاب يعمل سائقًا خاصًا لديها، والتعدي عليه بالضرب وهتك عرضه وتصويره عاريًا داخل مسكن بمنطقة العجوزة، مع تهديده بنشر مقطع الفيديو.

ووفقًا للتحقيقات، تم الكشف عن الواقعة بعد نحو 4 سنوات من تاريخ حدوثها في تشرين الأول 2021، وذلك عقب ضبط المتهمة في قضية أخرى تتعلق بالمخدرات، حيث عُثر على مقطع الفيديو داخل هاتفها المحمول.

وتواجه خليفة أيضا اتهامات منفصلة تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، ضمن قضية تضم تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 28 متهمًا.
 
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