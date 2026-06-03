صوّرت سائقها عارياً.. إعلامية شهيرة تخضع للتحقيق وتواجه عدة اتهامات (صورة)

قامت خلال جلسة اليوم الأربعاء بمواجهة الإعلامية والمنتجة سارة بمقطع فيديو متعلق بواقعة هتك عرض شاب وتصويره عاريًا.

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واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي الإثبات في القضية التي تتعلق بواقعة هتك عرض شاب داخل شقة المتهمة الكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة.



وخلال الجلسة السابقة، طلب دفاع الإعلامية سارة خليفة مهلة للاطلاع على مقطع الفيديو محل الواقعة، كما طالب بعرضه على مختصين من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحصه وبيان مدى سلامته الفنية.



ودفع حمودة، محامي المتهمة، بعدم اختصاص دائرة الجديدة بنظر الواقعة، مؤكدًا أن موكلته لا تمتلك أي وحدات سكنية أو أماكن إقامة في تلك المنطقة.



وكانت قد أحالت خليفة وآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بتهم تتعلق باحتجاز شاب يعمل سائقًا خاصًا لديها، والتعدي عليه بالضرب وهتك عرضه وتصويره عاريًا داخل مسكن بمنطقة العجوزة، مع تهديده بنشر مقطع الفيديو.



ووفقًا للتحقيقات، تم الواقعة بعد نحو 4 تاريخ حدوثها في تشرين الأول 2021، وذلك عقب ضبط المتهمة في قضية أخرى تتعلق بالمخدرات، حيث عُثر على مقطع الفيديو داخل هاتفها المحمول.



وتواجه خليفة أيضا اتهامات منفصلة تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، ضمن قضية تضم تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 28 متهمًا.