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فنون ومشاهير
بعد 26 عاماً... فنانة عربيّة تعود إلى عالم الفنّ
Lebanon 24
03-06-2026
|
06:13
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بعد 26 عاماً، أعلنت الفنانة المغربية منى فتو، عن عودتها إلى خشبة المسرح، من خلال بطولة المسرحية
الفرنسية
"الدجاج بالزيتون".
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ووصفت فتو هذه الخطوة بأنها محطة خاصة واستثنائية تعيدها إلى الفن بعد عقود من التركيز الحصري على الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية. (ارم نيوز)
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