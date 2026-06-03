بعد 26 عاماً... فنانة عربيّة تعود إلى عالم الفنّ

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بعد 26 عاماً، أعلنت الفنانة المغربية منى فتو، عن عودتها إلى خشبة المسرح، من خلال بطولة المسرحية "الدجاج بالزيتون".ووصفت فتو هذه الخطوة بأنها محطة خاصة واستثنائية تعيدها إلى الفن بعد عقود من التركيز الحصري على الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية. (ارم نيوز)