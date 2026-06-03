"أنا كوما من كتر البكي"... نادين نجيم: أوّل مرّة بوصل لهل مرحلة

بعد هل مشهد يلي بكيت فيه كتير كتير ، عمل المخرج كات بس أنا بعدني عم ابكي 😭 تختخت نمت على الكنباية شي ساعة وفريق العمل عم يغيروا اضاءة و فايتين طالعين و أنا كوما من كثر البكي تعبت ما عدت حسيت بشي حواليي. اول مرة بوصل لهل مرحلة 🥹 https://t.co/66vX3KVSeP
— nadine nassib njeim 🏆 (@nadinenjeim) June 3, 2026
بعد هل مشهد يلي بكيت فيه كتير كتير ، عمل المخرج كات بس أنا بعدني عم ابكي 😭 تختخت نمت على الكنباية شي ساعة وفريق العمل عم يغيروا اضاءة و فايتين طالعين و أنا كوما من كثر البكي تعبت ما عدت حسيت بشي حواليي. اول مرة بوصل لهل مرحلة 🥹 https://t.co/66vX3KVSeP