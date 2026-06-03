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فنون ومشاهير

"أنا كوما من كتر البكي"... نادين نجيم: أوّل مرّة بوصل لهل مرحلة

Lebanon 24
03-06-2026 | 07:59
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أنا كوما من كتر البكي... نادين نجيم: أوّل مرّة بوصل لهل مرحلة
أنا كوما من كتر البكي... نادين نجيم: أوّل مرّة بوصل لهل مرحلة photos 0
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علّقت الممثلة نادين نسيب نجيم، على ما كتبه أحد متابعيها على "إكس"، بشأن مشهد بكائها في مسلسل "ممكن"، وقالت: "بعد هل مشهد يلي بكيت فيه كتير كتير، عمل المخرج كات بس أنا بعدني عم ابكي".
 
وأضافت: "تختخت نمت على الكنباية شي ساعة وفريق العمل عم يغيروا اضاءة و فايتين طالعين وأنا كوما من كثر البكي تعبت ما عدت حسيت بشي حواليي. اول مرة بوصل لهل مرحلة".
 
 
 
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