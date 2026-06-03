"أنا كوما من كتر البكي"... نادين نجيم: أوّل مرّة بوصل لهل مرحلة

علّقت الممثلة ، على ما كتبه أحد متابعيها على "إكس"، بشأن مشهد بكائها في مسلسل "ممكن"، وقالت: "بعد هل مشهد يلي بكيت فيه كتير كتير، عمل المخرج كات بس أنا بعدني عم ابكي".

وأضافت: "تختخت نمت على الكنباية شي ساعة وفريق العمل عم يغيروا اضاءة و فايتين طالعين وأنا كوما من كثر البكي تعبت ما عدت حسيت بشي حواليي. اول مرة بوصل لهل مرحلة".