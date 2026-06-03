على أنغام أغنية "سيجنا لبنان".. هكذا رقصت سيدرا بيوتي ورامي حمدان في حفل خطوبتهما (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق أجواء من حفل خطوبة اليوتيوبر السورية سيدرا بيوتي وصانع المحتوى اللبناني رامي حمدان، حيث ظهرا وهما يرقصان على أنغام أغنية "سيجنا لبنان".
وحظي الفيديو بتفاعل واسع من المتابعين الذين تداولوه بكثافة، معبّرين عن إعجابهم بالأجواء العفوية التي سادت الحفل.
ويأتي ذلك بعد إعلان خطوبتهما رسميًا قبل أيام، في خطوة لاقت اهتمامًا كبيرًا على منصات التواصل، فيما لا تزال مقاطع الحفل تتداول بشكل ملحوظ بين المستخدمين.
رقص سيدرا بيوتي في حفل خطوبتها❤️ pic.twitter.com/W08CVt79Jr
— قورجس (@gorgeous4ew) June 3, 2026