على أنغام أغنية "سيجنا لبنان".. هكذا رقصت سيدرا بيوتي ورامي حمدان في حفل خطوبتهما (فيديو)

انتشر عبر مقطع فيديو يوثّق أجواء من حفل خطوبة اليوتيوبر سيدرا بيوتي وصانع المحتوى اللبناني ، حيث ظهرا وهما يرقصان على أغنية " ".



وحظي الفيديو بتفاعل واسع من المتابعين الذين تداولوه بكثافة، معبّرين عن إعجابهم بالأجواء العفوية التي سادت الحفل.



ويأتي ذلك بعد إعلان خطوبتهما رسميًا قبل أيام، في خطوة لاقت اهتمامًا كبيرًا على منصات التواصل، فيما لا تزال مقاطع الحفل تتداول بشكل ملحوظ بين المستخدمين.







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رقص سيدرا بيوتي في حفل خطوبتها❤️ pic.twitter.com/W08CVt79Jr