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فنون ومشاهير

ريهانا تثير الجدل بعد عودتها إلى المسرح في حفل جاي زي

Lebanon 24
14-07-2026 | 23:00
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ريهانا تثير الجدل بعد عودتها إلى المسرح في حفل جاي زي
ريهانا تثير الجدل بعد عودتها إلى المسرح في حفل جاي زي photos 0
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أثارت النجمة العالمية ريهانا جدلًا واسعًا بعد ظهورها المفاجئ على مسرح حفل مغني الراب جاي زي في ملعب يانكي بمدينة نيويورك، حيث رأى بعض المعجبين أن أداءها لم يكن بالمستوى المتوقع خلال عودتها المنتظرة للغناء الحي.
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وشاركت ريهانا، البالغة من العمر 38 عامًا، جاي زي تقديم أغنيتهما الحاصلة على جائزة غرامي "Run This Town"، قبل أن تؤدي أغنيتها الشهيرة "B---- Better Have My Money"، في أول ظهور مسرحي لها منذ مشاركتها في عرض منتصف الشوط خلال مباراة سوبر بول عام 2023.


ورغم ترحيب الجمهور بعودة النجمة، تعرض أداؤها لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه البعض بـ"المتواضع"، مشيرين إلى أنها بدت أقل حيوية مقارنة بعروضها السابقة، فيما لفت آخرون إلى عدم تقديمها بعض المقاطع الغنائية كاملة.


وخلال الحفل، قالت ريهانا للجمهور: "كما تعلمون، أنا لست في أفضل حالاتي، لقد مر وقت طويل"، في إشارة إلى ابتعادها عن المسارح خلال السنوات الماضية.


ولم تقتصر الانتقادات على ريهانا، إذ شهد الحفل تأخيرًا كبيرًا قبل صعود جاي زي إلى المسرح، حيث كان مقررًا أن يبدأ العرض عند الثامنة مساءً، لكنه انطلق بعد منتصف الليل. وأوضح جاي زي أن التأخير جاء لدواعٍ أمنية، بعد محاولات أشخاص لا يملكون تذاكر دخول الملعب.


كما تحدثت تقارير عن فوضى خارج الملعب، مع شكاوى من بعض الحاضرين بشأن صعوبة الدخول رغم امتلاكهم تذاكر.
وشكّل حفل جاي زي في ملعب يانكي احتفاءً بمسيرته الفنية، بمشاركة عدد من النجوم، بينهم بيونسيه، وفاريل ويليامز، وأشر، وتيانا تايلور، وجيرمين دوبري، وفرقة كليبز.
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