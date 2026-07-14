ريهانا تثير الجدل بعد عودتها إلى المسرح في حفل جاي زي

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أثارت النجمة العالمية ريهانا جدلًا واسعًا بعد ظهورها المفاجئ على مسرح حفل مغني الراب في ملعب يانكي بمدينة ، حيث رأى بعض المعجبين أن أداءها لم يكن بالمستوى المتوقع خلال عودتها المنتظرة للغناء الحي.وشاركت ريهانا، البالغة من العمر 38 عامًا، جاي زي تقديم أغنيتهما الحاصلة على "Run This Town"، قبل أن تؤدي أغنيتها الشهيرة "B---- Better Have My Money"، في أول ظهور مسرحي لها منذ مشاركتها في عرض منتصف الشوط خلال مباراة سوبر بول عام 2023.ورغم ترحيب الجمهور بعودة النجمة، تعرض أداؤها لانتقادات عبر ، حيث وصفه البعض بـ"المتواضع"، مشيرين إلى أنها بدت أقل حيوية مقارنة بعروضها السابقة، فيما لفت آخرون إلى عدم تقديمها بعض المقاطع الغنائية كاملة.وخلال الحفل، قالت ريهانا للجمهور: "كما تعلمون، أنا لست في أفضل حالاتي، لقد مر وقت طويل"، في إشارة إلى ابتعادها عن المسارح خلال السنوات الماضية.ولم تقتصر الانتقادات على ريهانا، إذ شهد الحفل تأخيرًا كبيرًا قبل صعود جاي زي إلى المسرح، حيث كان مقررًا أن يبدأ عند الثامنة مساءً، لكنه انطلق بعد منتصف الليل. وأوضح جاي زي أن التأخير جاء لدواعٍ أمنية، بعد محاولات أشخاص لا يملكون تذاكر دخول الملعب.كما تحدثت تقارير عن فوضى خارج الملعب، مع شكاوى من بعض الحاضرين بشأن صعوبة الدخول رغم امتلاكهم تذاكر.