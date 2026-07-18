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فنون ومشاهير

زواج سري وصدمة صحية لوالدتها.. فنانة عربية تكشف تفاصيل عن حياتها

Lebanon 24
18-07-2026 | 13:14
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زواج سري وصدمة صحية لوالدتها.. فنانة عربية تكشف تفاصيل عن حياتها
زواج سري وصدمة صحية لوالدتها.. فنانة عربية تكشف تفاصيل عن حياتها photos 0
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كشفت الفنانة المصرية منة فضالي أنها تزوجت سراً في سن مبكرة من رجل يكبرها بـ24 عاماً، مؤكدة أن التجربة لم تقم على الحب والتفاهم الكافي، وانتهت بسبب فارق السن والغيرة الزائدة.
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وقالت فضالي، خلال برنامج تلفزيوني إنها اتخذت قرار الزواج من دون علم والدتها، في مرحلة كانت تفتقد فيها التوجيه والخبرة بسبب غياب والدها عن حياتها.
منة فضالي


وأوضحت أن اكتشاف والدتها الزواج تسبب لها بصدمة صحية حادة، أصيب على أثرها جزء من وجهها بالشلل، كما تأثرت قدرتها على الكلام، ما جعلها تدرك لاحقاً أن قرارها لم يكن مدروساً.

وأكدت أن حلم الأمومة وتكوين أسرة لا يزال قائماً، لكنها ترفض الزواج لمجرد الإنجاب. كما كشفت أنها فكرت في تجميد بويضاتها، قبل أن تتراجع بعد سماع تجارب صديقات تعرضن لمضاعفات صحية.

وتحدثت فضالي أيضاً عن تكفلها منذ سنوات بطفلة يتيمة تقيم في دار للرعاية، مشيرة إلى أنها تتولى بعض نفقات دراستها وملابسها، من دون أن تعرف الطفلة هوية الشخص الذي يدعمها.

وعن انسحابها من مسلسل "عيلة تعمل عمايل"، قالت إن القرار جاء بسبب سوء التنظيم وظروف التصوير، وعدم إجراء بروفات كافية، إلى جانب الخلاف حول المكان المخصص لها للراحة وتغيير الملابس.

وأضافت أن طريقة تعامل إدارة الإنتاج دفعتها إلى مغادرة الموقع، نافية أن يكون انسحابها بسبب النص أو التعالي على زملائها، ومؤكدة أنها كانت متحمسة للعمل مع الفنانين السوريين وأُعجبت بفكرة المسلسل.
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