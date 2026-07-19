تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

كان قد دخل السجن.. فنان عربي قدير في ذمة الله

Lebanon 24
19-07-2026 | 03:46
A-
A+
كان قد دخل السجن.. فنان عربي قدير في ذمة الله
كان قد دخل السجن.. فنان عربي قدير في ذمة الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توفي الفنان التونسي صالح الفرزيط، الأحد، عن عمر ناهز 73 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض، لتفقد الساحة الفنية أحد أبرز أصوات الأغنية الشعبية في تونس.
Advertisement
وفاة صالح الفرزيط عن 73 عاما.. تونس تودع أحد رموز الأغنية الشعبية - صورة 1


وُلد الفرزيط في حزيران 1953، وبدأ الغناء في سن مبكرة، قبل أن تتسع شهرته خلال سبعينيات القرن الماضي. وتميز بأعمال مستوحاة من البيئة التونسية والواقع الاجتماعي، ما جعله قريباً من الجمهور داخل بلاده وخارجها.

ولم تقتصر مسيرته على أداء الأغاني، إذ كتب ولحن عدداً من الأعمال، كما قدّم أغنيات أدّاها فنانون شعبيون آخرون.

وشكل دخوله السجن في منتصف السبعينيات محطة مفصلية في حياته، إذ كتب عام 1976 أغنيته الشهيرة "أرضى علينا يا لميمة"، معبراً فيها عن القهر والحرمان والحنين. وتحولت الأغنية لاحقاً إلى واحدة من أشهر الأعمال الشعبية التونسية.

وخلال السنوات الأخيرة، ابتعد الفرزيط تدريجياً عن النشاط الفني بسبب وضعه الصحي. وتفاقمت حالته بعد حادث سير تعرض له أواخر عام 2025، نُقل على إثره إلى المستشفى العسكري في تونس، حيث دخل في غيبوبة استمرت نحو شهرين.

وبعد تحسن نسبي، تدهورت حالته الصحية مجدداً قبل إعلان وفاته في 19 تموز 2026، تاركاً عشرات الأغاني التي رسخت مكانته في تاريخ الفن الشعبي التونسي.
مواضيع ذات صلة
صورة لفنان عربيّ قدير في المستشفى... خضع لعمليّة دقيقة
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 18:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكم بسجن فنان عربيّ شهير... وهذه تهمته
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 18:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... فنان سوريّ بارز في ذمة الله
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 18:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... إعلامي عربيّ بارز في ذمة الله
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 18:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

التونسية

التونسي

tunisia

التون

تونسي

الحرم

عبرا

تموز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-07-19
Lebanon24
07:29 | 2026-07-19
Lebanon24
06:45 | 2026-07-19
Lebanon24
03:41 | 2026-07-19
Lebanon24
02:41 | 2026-07-19
Lebanon24
02:03 | 2026-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24