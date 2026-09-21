أحمد سعد: "أنا مش بتاع حزن"

Advertisement

خلال حفله الأخير مساء أمس في ، فاجأ المغني المصري جمهوره بمقاطع طربية ضمت أغنية للمطرب . فيما علق قائلاً:"أنا مش بتاع حزن".فقد استعرض سعد إمكاناته الطربية والغنائية واستعداد حنجرته لتقديم عدة أشكال من الغناء، حيث قدم لجمهوره جزءاً من أغنية الشهيرة "ها حبيبي"، حيث تفاعل معه الجمهور وسط صيحات الإعجاب.وبروحه المرحة المعهودة، قام سعد بممازحة جمهوره أثناء تقديمه أغنية "كوتي"، قائلاً:"أنا مش بتاع حزن.. أنا جيت الدنيا أتبسط وماشي".كما نشر سعد عبر حسابه على صوراً من حفل أبو ظبي. وعلق قائلاً:"بحبكم وبحب أشوفكم دايما وكان يوم جميل أوي.. شكراً لكل اللي كانوا موجودين اتبسطت بوجودي معاكم".