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فنون ومشاهير

أحمد سعد: "أنا مش بتاع حزن"

Lebanon 24
21-09-2026 | 04:21
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أحمد سعد: أنا مش بتاع حزن
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خلال حفله الأخير مساء أمس في أبو ظبي، فاجأ المغني المصري أحمد سعد جمهوره بمقاطع طربية ضمت أغنية للمطرب العراقي كاظم الساهر. فيما علق قائلاً:"أنا مش بتاع حزن".
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فقد استعرض سعد إمكاناته الطربية والغنائية واستعداد حنجرته لتقديم عدة أشكال من الغناء، حيث قدم لجمهوره جزءاً من أغنية الساهر الشهيرة "ها حبيبي"، حيث تفاعل معه الجمهور وسط صيحات الإعجاب.

وبروحه المرحة المعهودة، قام سعد بممازحة جمهوره أثناء تقديمه أغنية "كوتي"، قائلاً:"أنا مش بتاع حزن.. أنا جيت الدنيا أتبسط وماشي".

كما نشر سعد عبر حسابه على فيسبوك صوراً من حفل أبو ظبي. وعلق قائلاً:"بحبكم وبحب أشوفكم دايما وكان يوم جميل أوي.. شكراً لكل اللي كانوا موجودين اتبسطت بوجودي معاكم".
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