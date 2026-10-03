وائل جسار يوضح سبب تغيّر موقفه من الشامي

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ردّ الفنان على اتهامه بـ"عدم الثبات على المبدأ"، بعد ظهوره أخيراً مع الفنان السوري وغنائهما معاً خلال سهرة في ، رغم الانتقادات التي سبق أن وجّهها إلى اللون الغنائي الذي يقدمه الفنان الشاب.وأوضح جسار أنه لم يهاجم الشامي كشخص، بل كان انتقاده موجهاً إلى نوعية الأغاني التي يقدمها، والتي سبق أن وصف كلماتها وموسيقاها بأنها "غير مفهومة" و"غير عميقة"، مؤكداً أن هذا اللون لا يتناسب مع ذائقته الفنية.وأشار إلى أن لقاءه بالشامي والتعرف إليه عن قرب جعلاه يكتشف شخصاً مجتهداً يعمل على تطوير نفسه وأدواته الفنية، لافتاً إلى أن الفنان السوري أخبره برغبته في تغيير نوعية الأغنيات التي يقدمها خلال المرحلة المقبلة.وجاء الجدل بعد ظهور جسار والشامي معاً في سهرة أقيمت في بيروت بحضور عدد من الفنانين، بينهم ومايا ، حيث قدّما أغنيات مشتركة أمام ، ما دفع البعض إلى التساؤل عن موقف جسار السابق من تجربة الشامي الفنية.