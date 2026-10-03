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فنون ومشاهير

وائل جسار يوضح سبب تغيّر موقفه من الشامي

Lebanon 24
03-10-2026 | 07:19
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وائل جسار يوضح سبب تغيّر موقفه من الشامي
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ردّ الفنان وائل جسار على اتهامه بـ"عدم الثبات على المبدأ"، بعد ظهوره أخيراً مع الفنان السوري الشامي وغنائهما معاً خلال سهرة في بيروت، رغم الانتقادات التي سبق أن وجّهها جسار إلى اللون الغنائي الذي يقدمه الفنان الشاب.
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وأوضح جسار أنه لم يهاجم الشامي كشخص، بل كان انتقاده موجهاً إلى نوعية الأغاني التي يقدمها، والتي سبق أن وصف كلماتها وموسيقاها بأنها "غير مفهومة" و"غير عميقة"، مؤكداً أن هذا اللون لا يتناسب مع ذائقته الفنية.

وأشار إلى أن لقاءه بالشامي والتعرف إليه عن قرب جعلاه يكتشف شخصاً مجتهداً يعمل على تطوير نفسه وأدواته الفنية، لافتاً إلى أن الفنان السوري أخبره برغبته في تغيير نوعية الأغنيات التي يقدمها خلال المرحلة المقبلة.

وجاء الجدل بعد ظهور جسار والشامي معاً في سهرة أقيمت في بيروت بحضور عدد من الفنانين، بينهم أحمد سعد ومايا دياب، حيث قدّما أغنيات مشتركة أمام وسائل الإعلام، ما دفع البعض إلى التساؤل عن موقف جسار السابق من تجربة الشامي الفنية.
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