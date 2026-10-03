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فنون ومشاهير

محمد إمام يعود إلى السينما بفيلم "الأساتذة"

Lebanon 24
03-10-2026 | 11:43
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محمد إمام يعود إلى السينما بفيلم الأساتذة
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يخوض الفنان المصري محمد إمام بطولة فيلم جديد بعنوان "الأساتذة"، في تعاون متجدد مع المخرج أحمد خالد موسى والكاتب محمد الدباح.
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وأعلنت شركة "Rasheedy Films" بدء التحضيرات للمشروع عبر حسابها على "إنستغرام"، من دون الكشف عن قصة الفيلم أو موعد انطلاق التصوير أو بقية أبطاله.


ويمثل العمل التعاون الثاني بين إمام وأحمد خالد موسى ومحمد الدباح، إذ يجتمع الثلاثي أيضاً في فيلم "شمس الزناتي - أيام الشقاوة"، المقرر طرحه في دور العرض خلال عام 2027.


ويواصل إمام حالياً تصوير "شمس الزناتي - أيام الشقاوة"، الذي يتناول مرحلة سابقة من حياة الشخصية التي قدمها والده الفنان عادل إمام في الفيلم الأصلي. ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، ومحمود عبد المغني، وخالد أنور، وأحمد خالد صالح.


وكان آخر ظهور سينمائي لمحمد إمام في فيلم “صقر وكناريا” إلى جانب شيكو، فيما شارك خلال موسم رمضان 2026 في مسلسل "الكينغ".
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المصري محمد

خالد موسى

محمود عبد

محمد إمام

أحمد خالد

محمد ثروت

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