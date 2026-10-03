محمد إمام يعود إلى السينما بفيلم "الأساتذة"

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يخوض الفنان إمام بطولة فيلم جديد بعنوان "الأساتذة"، في تعاون متجدد مع المخرج أحمد والكاتب محمد الدباح.وأعلنت شركة "Rasheedy Films" بدء التحضيرات للمشروع عبر حسابها على "إنستغرام"، من دون قصة الفيلم أو موعد انطلاق التصوير أو بقية أبطاله.ويمثل العمل التعاون الثاني بين إمام وأحمد خالد موسى ومحمد الدباح، إذ يجتمع الثلاثي أيضاً في فيلم "شمس الزناتي - أيام الشقاوة"، المقرر طرحه في دور خلال عام 2027.ويواصل إمام حالياً تصوير "شمس الزناتي - أيام الشقاوة"، الذي يتناول مرحلة سابقة من حياة الشخصية التي قدمها والده الفنان في الفيلم الأصلي. ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، ومحمود عبد المغني، وخالد أنور، وأحمد .وكان آخر ظهور سينمائي لمحمد إمام في فيلم “صقر وكناريا” إلى جانب شيكو، فيما شارك خلال موسم 2026 في مسلسل "الكينغ".