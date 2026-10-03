تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

أميرة أديب تهدد باللجوء إلى القضاء بعد جدل “حفل أصدقائها”

Lebanon 24
03-10-2026 | 15:28
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أميرة أديب تهدد باللجوء إلى القضاء بعد جدل “حفل أصدقائها”
أميرة أديب تهدد باللجوء إلى القضاء بعد جدل “حفل أصدقائها” photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
علّقت الفنانة أميرة أديب مجدداً على الجدل الذي أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حضورها حفلاً قيل في البداية إنه زفاف لرجلين مثليين، مؤكدة أن حقيقة المناسبة جرى توضيحها بالكامل.
Advertisement

وقالت أديب في بيان نشرته عبر حساباتها: "لن أسمح بعد الآن بتداول أو نشر معلومات غير صحيحة، أو أخبار مضللة، أو محتوى مجتزأ يُحرّف أو يُقدّم خارج سياقه، بما يسيء إليّ أو إلى أفراد عائلتي".

وأكدت أن أي إساءة أو ادعاءات كاذبة أو إعادة نشر لمعلومات مضللة بعد توضيح الحقيقة ستواجه بالإجراءات القانونية اللازمة، حفاظاً على حقوقها وحقوق عائلتها، داعية إلى تحري الدقة والمسؤولية قبل النشر.

وكانت أديب قد أوضحت في مقطع مصور عبر “تيك توك” أن المناسبة لم تكن حفل زفاف، بل احتفالاً أقامه ثلاثة من أصدقائها بمرور 15 عاماً على صداقتهم، بحضور مجموعة من المقربين.

وأضافت أن أصدقاءها الثلاثة مرتبطون بفتيات كن حاضرات في الحفل، مشددة على أن ما جرى كان احتفالاً رمزياً بالصداقة وليس زواجاً حقيقياً.
مواضيع ذات صلة
أمير قطر: عدوانية إسرائيل باتت تطال دول الجوار وتهدد أمن المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب أديب عبد المسيح: لدينا ثقة بالحكومة لكن الإدارة غير صحيحة والتعيينات كذلك
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أمور خطيرة تهدد خصوبة الرجال.. ابتعد عنها
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الخلافات.. محمد رمضان يرقص على متن يخت مع عمرو أديب
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

أميرة أديب

أخبار

جلين

ميرت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:17 | 2026-10-03
Lebanon24
13:36 | 2026-10-03
Lebanon24
11:43 | 2026-10-03
Lebanon24
10:15 | 2026-10-03
Lebanon24
09:04 | 2026-10-03
Lebanon24
07:19 | 2026-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24