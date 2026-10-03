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فنون ومشاهير

فنانة عربية تفكر في الاعتزال: "اسمي كبير وسعري رخيص"

Lebanon 24
03-10-2026 | 23:00
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فنانة عربية تفكر في الاعتزال: اسمي كبير وسعري رخيص
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كشفت الفنانة المصرية لوسي عن تفكيرها جدياً في اعتزال التمثيل والتفرغ لحياتها الأسرية، بسبب شعورها بعدم التقدير وندرة الأدوار المؤثرة المعروضة عليها.
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وأوضحت أن معظم العروض التي تتلقاها تقتصر على موسم رمضان أو تتضمن شخصيات محدودة التأثير، مؤكدة أنها لا تطلب العمل من المنتجين والمخرجين ولا تحاول فرض نفسها على أحد.
أفكر بجدية في اعتزال التمثيل والتفرغ لحياتي وأسرتي، وفكرت في الاعتزال بسبب شعوري بعدم التقدير.


وقالت لوسي: "أنا ممثلة اسمها كبير وسعري رخيص"، مشددة على أنها لا تطلب أجوراً مبالغاً فيها رغم مسيرتها الفنية الطويلة.

وعن حياتها الشخصية، أشارت إلى أن الأمومة جعلتها أكثر هدوءاً وصبراً، وأن نجلها فتحي أعاد ترتيب أولوياتها وغيّر نظرتها إلى الحياة.

كما تحدثت عن زواجها من رجل الأعمال سلطان الكاشف في سن السادسة عشرة، واصفة إياه بأنه حبها الأول والأخير، ومؤكدة أنه شجعها على تطوير نفسها ومواصلة مسيرتها الفنية.

وكشفت لوسي أن والدتها تعرضت للخطف خلال طفولتها، معتبرة أن قصتها تصلح لفيلم سينمائي. وأكدت أنها تركت الرقص الشرقي باحترام، منتقدة الصورة النمطية التي قدمتها السينما عن الراقصات.

ودافعت عن الفنان أحمد العوضي، مؤكدة أنه لم يقصد الإساءة إلى المرأة، كما أشادت بياسمين عبد العزيز، قائلة إنها لا تُنسى على المستويين الفني والإنساني.
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