فنانة عربية تفكر في الاعتزال: "اسمي كبير وسعري رخيص"

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وأوضحت أن معظم العروض التي تتلقاها تقتصر على موسم أو تتضمن شخصيات محدودة التأثير، مؤكدة أنها لا تطلب العمل من المنتجين والمخرجين ولا تحاول فرض نفسها على أحد.وقالت لوسي: "أنا ممثلة اسمها كبير وسعري رخيص"، مشددة على أنها لا تطلب أجوراً مبالغاً فيها رغم مسيرتها الفنية الطويلة.وعن حياتها الشخصية، أشارت إلى أن الأمومة جعلتها أكثر هدوءاً وصبراً، وأن نجلها فتحي أعاد ترتيب أولوياتها وغيّر نظرتها إلى الحياة.كما تحدثت عن زواجها من رجل الأعمال سلطان في سن السادسة عشرة، واصفة إياه بأنه حبها الأول والأخير، ومؤكدة أنه شجعها على تطوير نفسها ومواصلة مسيرتها الفنية.وكشفت لوسي أن والدتها تعرضت للخطف خلال طفولتها، معتبرة أن قصتها تصلح لفيلم سينمائي. وأكدت أنها تركت الرقص الشرقي باحترام، منتقدة الصورة النمطية التي قدمتها السينما عن الراقصات.ودافعت عن الفنان ، مؤكدة أنه لم يقصد الإساءة إلى المرأة، كما أشادت بياسمين ، قائلة إنها لا تُنسى على المستويين الفني والإنساني.