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فنون ومشاهير

بالصورة.. ممثل يفجّر 10 أوعية دموية في عينه

Lebanon 24
31-10-2026 | 15:51
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بالصورة.. ممثل يفجّر 10 أوعية دموية في عينه
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كشف الممثل البريطاني بول بيتاني أن عودته إلى عالم "مارفل" لم تمرّ من دون ثمن، إذ تعرّض لإصابة في عينه استمرت أسبوعين بسبب أداء مبالغ فيه خلال تصوير مسلسل "فيجن كويست"، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

وقال بيتاني خلال ظهوره في برنامج "جيمي كيميل لايف": "كنت أتظاهر بأن هناك جهازاً على رأسي يعبث بدماغي، وكنت أبالغ في التمثيل بشكل جنوني، ففجّرت نحو عشرة أوعية دموية في عيني"، مضيفاً: "كان ذلك درساً في أن القليل أفضل"، قبل أن يعرض كيميل على الجمهور صورة لعينه المصابة.

وأوضح أن الإصابة لازمته أسبوعين، لكن التصوير استمر، مضيفاً: "لا بد أن إزالتها كلّفت الإنتاج الكثير، لأننا صوّرنا كل شيء"، في إشارة إلى معالجة اللقطات رقمياً لإخفاء الإصابة.

 
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Paul Bettany Tells Jimmy Kimmel How He Blew 10 Blood Vessels in His Eye on VisionQuest - Parade
 

وعلّق بيتاني ساخراً على مفارقة أداء شخصية تحمل اسم "فيجن" (الرؤية)، قائلاً: "المفارقة أن الممثل الذي يؤدي دور فيجن قصير النظر. لا أرى شيئاً حين أخلع نظارتي".

ويعود بيتاني في المسلسل، الذي انطلق عرضه في 13 تشرين الأول على منصة "ديزني+"، إلى دور "فيجن" في الفصل الأخير من ثلاثية تلفزيونية بدأت بمسلسل "واندافيجن" عام 2021 واستمرت مع "أغاثا طوال الوقت" عام 2024. ويؤدي فيه نسخة معاد بناؤها من الشخصية تكافح لفهم هويتها واستعادة إحساسها بالهدف.

وقال: "عندما نجد فيجن، تكون ذكرياته قد استعيدت، لكنه عاجز، أو ربما غير راغب، في ربط أي مشاعر بها، ويعيش حياة هادئة جداً في حانة في اسكتلندا يعمل فيها"، موضحاً أنه يدخل ليلاً إلى "قصر" داخل رأسه تسكنه أنظمة ذكاء اصطناعي بشخصيات مختلفة "تساعده على فرز بيانات اليوم وفهم الإنسانية"، مشبّهاً الفكرة بفيلم "قلباً وقالباً".

وكان بيتاني قد بدأ مسيرته في عالم "مارفل" بأداء صوت "جارفيس"، مساعد الذكاء الاصطناعي لتوني ستارك، قبل أن تتحول الشخصية إلى "فيجن". وعندما سأله كيميل عمّا إذا كانت شركات الذكاء الاصطناعي تحاول التعاقد معه لأداء "جارفيس"، أجاب: "يا ليت، كنت سأعتزل التمثيل".

Paul Bettany - Wikipedia

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