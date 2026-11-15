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فنون ومشاهير

بعد ظهورها من دون حجاب.. فنانة تتوعّد بمقاضاة المسيئين إليها

Lebanon 24
15-11-2026 | 01:32
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بعد ظهورها من دون حجاب.. فنانة تتوعّد بمقاضاة المسيئين إليها
بعد ظهورها من دون حجاب.. فنانة تتوعّد بمقاضاة المسيئين إليها photos 0
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لوّحت الفنانة المصرية شهيرة باللجوء إلى القضاء ضدّ المواقع والأشخاص الذين قالت إنهم تجاوزوا حدود النقد في تعليقاتهم على ظهورها من دون حجاب خلال افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأوضحت شهيرة، في منشور على "فيسبوك"، أنّها حضرت المهرجان لدعم الفن والمهنة التي تنتمي إليها، مؤكدةً أنّ اختيار ملابسها والمشاركة في المناسبات الفنية قراران شخصيان. كما اعترضت على تداول صور قالت إنّها شوّهت ملامحها.

ودعت الفنانة إلى احترام خصوصية الآخرين، وشكرت من ساندوها بعد ظهورها في حفل الافتتاح.

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شهيرة تهدد بمقاضاة منتقدي ظهورها دون حجاب في مهرجان القاهرة السينمائي - صورة 1

 
 
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