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فنون ومشاهير

"أنا إفريقي فرعوني".. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريحاته عن الهوية العربية!

Lebanon 24
15-11-2026 | 04:44
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أنا إفريقي فرعوني.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريحاته عن الهوية العربية!
أنا إفريقي فرعوني.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريحاته عن الهوية العربية! photos 0
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أثارت تصريحات الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن هوية المصريين جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قال إنّه يرى المصريين أفارقة يتحدّثون العربية، ولا يعتبر نفسه عربي الهوية.

وقال الفيشاوي، في حوار مع الإعلامية هبة حيدري ضمن بودكاست "منا وفينا" عبر "المشهد": "أنا إفريقي فرعوني، بلدي تقع في قلب إفريقيا وأتحدث العربية العامية لكني لست عربيًا". وأشار إلى أنّ والده من المنوفية ووالدته من الشرقية، واصفاً نفسه بأنّه "مصري صريح".

ووصف الفيشاوي الوحدة العربية بأنّها "كذبة كبيرة"، قبل أن يضيف: "لكن العرب إخواننا وحبايبنا وجيراننا". كما أبدى تأييده لفكرة تغيير اسم "جمهورية مصر العربية"، معتبراً أنّها "فكرة جميلة".

وفي المقابلة نفسها، أعرب الفيشاوي عن فخره بانتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، مشيداً بما وصفه بالتغيّرات التي شهدتها البلاد في عهده.

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