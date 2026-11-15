"أنا إفريقي فرعوني".. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريحاته عن الهوية العربية!

أثارت تصريحات الفنان المصري أحمد عن هوية المصريين جدلاً على ، بعدما قال إنّه يرى المصريين أفارقة يتحدّثون العربية، ولا يعتبر نفسه عربي الهوية.

وقال الفيشاوي، في حوار مع الإعلامية هبة حيدري ضمن "منا وفينا" عبر "المشهد": "أنا إفريقي فرعوني، بلدي تقع في قلب إفريقيا وأتحدث العربية العامية لكني لست عربيًا". وأشار إلى أنّ والده من المنوفية ووالدته من الشرقية، واصفاً نفسه بأنّه " صريح".

ووصف الفيشاوي الوحدة العربية بأنّها " "، قبل أن يضيف: "لكن العرب إخواننا وحبايبنا وجيراننا". كما أبدى تأييده لفكرة تغيير اسم " مصر العربية"، معتبراً أنّها "فكرة جميلة".

وفي المقابلة نفسها، أعرب الفيشاوي عن فخره بانتخاب رئيساً لمصر، مشيداً بما وصفه بالتغيّرات التي شهدتها البلاد في عهده.