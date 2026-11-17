أثار صانع محتوى صيني جدلاً واسعاً بعدما استخدم لإعادة إنتاج مقاطع فيديو لجدّه الراحل، في خطوة أعادت حول أخلاقيات محاكاة الأشخاص المتوفين رقمياً.

وفي أيلول، أعلن حساب "Kang Kang and Grandpa" وفاة الجد المعروف باسم "Grandpa Kang"، الذي فارق الحياة أثناء نومه، من خلال رسالة بصوت يحاكي صوته، قال فيها: "انتهت قصتنا معاً، لكن عليكم مواصلة قصصكم".

وكان الحساب، الذي يديره حفيده كانغ، قد اشتهر بمقاطع تظهر الجد مرتدياً أزياء عصرية، وجذب نحو 6 ملايين متابع، حتى لُقّب بـ"جد الدوبامين" بسبب روحه الشبابية.

وبعد أكثر من شهر على إعلان وفاته، عاد الحساب في تشرين الأول بمقاطع أُنتجت بالذكاء الاصطناعي، ظهر فيها الجد في مشاهد تجمعه بحفيده عندما كان رضيعاً، وأخرى أثناء انتظاره لشراء أحذية رياضية شهيرة.

وفي أحد الفيديوهات، يسأل الحفيد جدّه إن كان حفيده في حياة سابقة، فيجيبه بالنفي، قبل أن ينتقل المشهد بين عصور مختلفة، من 400 عام إلى 50 مليون عام، حيث يظهر الجد على هيئة سمكة من عصور ما قبل التاريخ.

ورغم انتشار المقاطع بطابعها الساخر، أثارت انتقادات بشأن أخلاقيات إعادة إنتاج صور المتوفين وأصواتهم من دون إمكانية الحصول على موافقتهم.

وفي تشرين الثاني، أوضح كانغ كانغ أنه أراد مشاركة ذكريات ومواقف خاصة جمعته بجدّه ولم يتمكن من تصويرها خلال حياته، مضيفاً أنه سيعيد النظر في استخدام الذكاء الاصطناعي إذا كان المحتوى يزعج المتابعين. ولاحقاً، حُذفت المقاطع المولّدة بهذه التقنية من الحساب.

وليست هذه الحالة الأولى من نوعها في ، إذ اشتهر في نيسان شاب يُدعى لي شياودونغ، من مقاطعة هونان، باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع متحركة لأقارب متوفين بناءً على طلب أكثر من 100 عائلة.

وتُظهر المقاطع، التي لا تتجاوز مدتها 20 ثانية، المتوفين وهم يرمشون ويبتسمون ويؤدون حركات حنونة، وأحياناً يتحدثون. وأكد لي أنه كان يحصل على موافقة أفراد العائلات قبل تنفيذها.

، أشار أستاذ القانون في جامعة رنمين شي جيايو إلى أن حقوق المتوفين الشخصية محمية قانوناً، محذراً من أن إنشاء مقاطع تحاكيهم أو نشرها من دون موافقة أقاربهم المقربين قد يشكل انتهاكاً لهذه الحقوق، حتى إن لم تكن لأغراض تجارية.



