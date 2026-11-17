كشف النجم الأميركي أن تجربة الأبوة غيّرت حياته ونظرته إلى مسيرته الفنية، مشيراً إلى أن ولادة ابنته ليلي-روز عام 1999 جعلته يعيد اكتشاف معنى حياته والأهداف التي سعى إليها.



وخلال مقابلة مع برنامج "CBS Mornings"، استعاد ديب لحظة تحوّله إلى أب للمرة الأولى، قائلاً: "لقد أُزيح ستار كبير"، مضيفاً: "لم أكن أعلم بوجود ذلك الستار من قبل".

Advertisement

وأوضح نجم سلسلة " " أن إنجابه طفليه ليلي-روز وجاك من شريكته السابقة غيّر نظرته إلى كل ما قام به، بعدما أمضى سنوات يتساءل عن دوافعه لدخول عالم التمثيل، وما إذا كان المال وراء اختياراته المهنية.

وقال: "لم أعرف الإجابة عن تلك الأسئلة إلا بعد أن أُزيح ذلك الستار؛ حينها أدركت على الفور أن هذا هو السبب وراء كل خطوة اتخذتها في حياتي، وهذا هو جوهر الأمر برمته".

واعتبر ديب أن الأبوة تمثل التجربة الأولى التي يتخلى فيها الإنسان فعلياً عن أنانيته، موضحاً: "حتى لو لم تكن شخصاً مهووساً بذاته، فإن لحظة قدوم طفلك هي أول لحظة حقيقية تتجرد فيها من الأنانية، إذ لا يعود هناك أي شيء آخر في العالم له وجود".

وأشار إلى أن هذا الشعور لا يزال يرافقه رغم بلوغ طفليه سن الرشد، وكان قد تحدث في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" في حزيران 2025 عن معاناته من متلازمة العش الفارغ، مع ابتعاد ابنيه عن المنزل.

كذلك، استعاد ديب ذكرياته في جنوب ، حيث عاش مع وطفليهما، واصفاً تلك المرحلة بأنها المرة الأولى التي شعر فيها بأن لديه وطناً حقيقياً.