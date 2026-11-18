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كشف مؤسس شركة "أمازون" أن اختيار الممثل باتينسون لتجسيد شخصية العميل السري حُسم يوم الجمعة الماضي، قبل الإعلان الرسمي عن اختياره بثلاثة أيام.وأوضح بيزوس، خلال مشاركته في مؤتمر "سيمافور" في ولاية ، أن عملية بدأت بقائمة واسعة من المرشحين، قبل تقليصها إلى خمسة ممثلين خضعوا لاختبارات أداء شملت تجسيد ثلاثة مشاهد باستخدام أزياء وديكورات واقعية، وبمشاركة ممثلين آخرين.وأضاف أن فريق العمل اجتمع لمراجعة اختبارات المرشحين، مشيرًا إلى أن جميعهم يتمتعون بموهبة استثنائية، لكن أداء روبرت باتينسون كان مميزًا وحسم المنافسة لصالحه.ولفت بيزوس إلى أن شهرة باتينسون كانت من النقاط التي ناقشها القائمون على الاختيار، إذ فكروا في الاستعانة بممثل أقل شهرة، غير أن اختباره أقنعهم بأنه الأنسب للدور.وقال: "فكرنا في أنه ربما يجدر بنا اختيار شخص أكثر قليلاً"، قبل أن يضيف: "لكن في اختبار الأداء، كان الأمر جلياً للغاية: إنه بوند". (ارم نيوز)