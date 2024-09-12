الرئيس ميقاتي في حفل استقبال جثمان الكاردينال البطريرك كريكور أغاجانيان: الشعبَ اللبنانيَّ الذي يعيشُ غنى التنوع في كل ميادين الحياة، مدعوٌّ لأن يعيشَ في الوقتِ نفسِه غنى الاتحاد والتلاقي بين مكوناته وفئاته.

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