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نتنياهو يقرر المغادرة إلى نيويورك الليلة لإلقاء كلمة في الأمم المتحدة (العربية)

Lebanon 24
25-09-2024 | 07:30
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