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الأردن يدين الهجوم الذي تعرضت له قوات "اليونيفيل" في منطقة الناقورة جنوب لبنان

Lebanon 24
29-10-2024 | 10:57
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