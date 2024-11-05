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"وول ستريت جورنال": حاكم ولاية فيرمونت الجمهوري فيل سكوت أدلى بصوته لصالح هاريس

Lebanon 24
05-11-2024 | 19:31
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