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زيلينسكي لهيئة الإذاعة الأوكرانية: الحرب ستنتهي "أسرع" في عهد إدارة ترامب

Lebanon 24
15-11-2024 | 10:49
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