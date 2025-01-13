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رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو: روسيا تشعر بالقلق إزاء تصريحات ترامب بشأن غرينلاند

Lebanon 24
13-01-2025 | 08:28
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