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الجيش الإسرائيلي: عملية جنين هدفها تحقيق تغيير جذري في الواقع الأمني

Lebanon 24
26-01-2025 | 12:08
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