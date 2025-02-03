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مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي كيفن هاسيت لقناة CNBC: المكسيك تبدو جادة للغاية لتنفيذ ما يريده الرئيس ترامب من وراء زيادة الرسوم الجمركية عليها

Lebanon 24
03-02-2025 | 09:54
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