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البطريرك الراعي في افتتاح أعمال مجلس البطاركة الكاثوليك : انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام مصدر رجاء للبنان

Lebanon 24
17-02-2025 | 03:14
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