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البطريرك الراعي في افتتاح أعمال مجلس البطاركة الكاثوليك : لبنان يبدأ مرحلة جديدة وصعبة لأن أمام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قضية الإصلاحات وإعادة الاعمار والنهوض بالاقتصاد

Lebanon 24
17-02-2025 | 03:17
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