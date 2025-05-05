Advertisement

أخبار عاجلة

تظاهرات في القدس وتل أبيب بعد تصديق المجلس الوزاري المصغر على توسيع العملية العسكرية في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
05-05-2025 | 10:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: تصديق المجلس المصغر على ربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم قرار تاريخي وسيعزز الاستيطان
lebanon 24
05/05/2025 18:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الوزاري الإسرائيلي يوافق على توسيع العملية في غزة
lebanon 24
05/05/2025 18:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي كبير: المجلس الوزاري المصغر يوافق بالإجماع على توسيع عملية الجيش في قطاع غزة
lebanon 24
05/05/2025 18:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 14 الإسرائيلية": المجلس الوزاري المصغر يصادق بالإجماع على خطط الجيش توسيع عمليته البرية في غزة
lebanon 24
05/05/2025 18:30:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:29 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:29 | 2025-05-05
11:28 | 2025-05-05
11:27 | 2025-05-05
11:26 | 2025-05-05
11:26 | 2025-05-05
11:21 | 2025-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24