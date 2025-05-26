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مصادر فلسطينية: استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
26-05-2025 | 02:51
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