Advertisement

أخبار عاجلة

سلام: نسعى إلى حشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار ولبنان اتّخذ قرارًا واضحاً بالعودة الى الحضن العربي

Lebanon 24
26-05-2025 | 05:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية: لبنان يسعى إلى العودة لموقعه الطبيعي في الحضن العربي
lebanon 24
26/05/2025 14:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سلام: التنمية لا تتحقق من دون استقرار والتعاون العربي المشترك بات ضرورة ملحة ولبنان يسعى الى العودة الى موقعه الطبيعي في الحضن العربي
lebanon 24
26/05/2025 14:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نسعى مع البنك الدولي وسائر الجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لإعادة الإعمار
lebanon 24
26/05/2025 14:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان خلال اتصال هاتفي سبل حشد الدعم للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة
lebanon 24
26/05/2025 14:50:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:46 | 2025-05-26
07:16 | 2025-05-26
06:58 | 2025-05-26
06:56 | 2025-05-26
06:51 | 2025-05-26
06:44 | 2025-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24