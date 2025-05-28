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وكالة الأنباء الفلسطينية: استشهاد 23 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مناطق شمال ووسط وجنوب قطاع غزة

Lebanon 24
28-05-2025 | 03:00
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