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الخارجية الفرنسية تدين الغارات الإسرائيلية على لبنان وتدعو إسرائيل الى الانسحاب من جنوبي لبنان في أسرع وقت

Lebanon 24
06-06-2025 | 12:16
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