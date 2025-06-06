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القناة 12 عن رئيس تحالف الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان: يجب إعلان أهداف الحرب التي يمكن تحقيقها بوضوح

Lebanon 24
06-06-2025 | 13:54
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