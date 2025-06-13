Advertisement

أخبار عاجلة

روسيا تصف الضربات الإسرائيلية في إيران بأنها "غير مقبولة" و"غير مبررة"

Lebanon 24
13-06-2025 | 05:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: إجراءات إسرائيل بتوسيع عملياتها في غزة غير مبررة
lebanon 24
13/06/2025 15:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الهندي: محاولة باكستان لانتهاك سيادة الهند غير مقبولة والجيش الهندي سيحبط مخططات العدو
lebanon 24
13/06/2025 15:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الألمانية تصف حجم المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة بأنها "قليلة ومتأخرة جدا"
lebanon 24
13/06/2025 15:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: استدعاء القائم بالأعمال الهندي لتلقي احتجاج إسلام آباد الشديد على الضربات الهندية "غير المبررة"
lebanon 24
13/06/2025 15:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:05 | 2025-06-13
08:02 | 2025-06-13
08:02 | 2025-06-13
08:00 | 2025-06-13
07:57 | 2025-06-13
07:56 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24