Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإسرائيلي: أبناؤنا الأبطال يواصلون القتال بشجاعة في ظروف إنسانية قاسية وعلينا الحفاظ على حياتهم بكل الوسائل

Lebanon 24
08-07-2025 | 01:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإيراني يدعو سكان تل أبيب وحيفا إلى المغادرة "حفاظا على حياتهم"
lebanon 24
08/07/2025 10:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: سنواصل الدفاع عن النفس بفخر وشجاعة وسنجعل المعتدي يندم ويدفع ثمن خطئه الجسيم
lebanon 24
08/07/2025 10:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نواصل الحفاظ على الإنجاز في جنوب لبنان ونعمل على منع أي تهديد
lebanon 24
08/07/2025 10:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش يواصل عملياته في غزة بكل قوة ويضرب ويفكك معاقل حماس تزامنا مع إخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال
lebanon 24
08/07/2025 10:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:32 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:39 | 2025-07-08
03:32 | 2025-07-08
03:10 | 2025-07-08
03:07 | 2025-07-08
03:06 | 2025-07-08
02:47 | 2025-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24