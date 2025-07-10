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الرئيس عون لوفد أوروبي: أدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع أي عقوبات مفروضة على لبنان

Lebanon 24
10-07-2025 | 10:03
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