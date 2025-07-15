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مخزومي: نطالب بأن يكون ملف التفاوض مع الولايات المتحدة على طاولة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب

Lebanon 24
15-07-2025 | 05:58
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