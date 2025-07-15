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الجيش الإسرائيلي: بتوجيهات من المستوى السياسي بدأنا مهاجمة آليات تابعة للنظام السوري في السويداء

Lebanon 24
15-07-2025 | 06:46
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