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على حسن خليل: ملتزمون بالبيان الوزاري وخطاب القسم ويحقّ لأي طرف طرح مسألة حصر السلاح بيدّ الدولة وهو مطلب ارتضيناه في وثيقة الوفاق الوطني لكن الأساس هو في كيفية مقاربة هذا الأمر

Lebanon 24
16-07-2025 | 05:25
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