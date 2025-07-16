على حسن خليل: ملتزمون بالبيان الوزاري وخطاب القسم ويحقّ لأي طرف طرح مسألة حصر السلاح بيدّ الدولة وهو مطلب ارتضيناه في وثيقة الوفاق الوطني لكن الأساس هو في كيفية مقاربة هذا الأمر

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